Стала известна судьба имущества Либерж Кпадону

Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Дашко призналась, что коллеги по реалити-шоу помогли друзьям Либерж Кпадону перевезти вещи женщины из ее съемной квартиры к матери в Уфу. Слова шоувумен передает издание «Вокруг ТВ».

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«Когда мне говорят, что у домочадцев нет дружбы — это бред, все ребята скидываются, все помогают», — добавила Дашко.

Она выложила скриншот из чата бывших участников телестройки. Стало ясно, что домочатцы наняли водителя с грузовым автомобилем, а коллега и друг Кпадону Джозеф Мунголле проследил за тем, чтобы вещи довезли в сохранности.

Информация о том, что Либерж Кпадону не стало, появилась в сети 31 марта. СМИ сообщали, что женщина страдала от сахарного диабета, также у нее обнаружили новообразование в легком. Затем выяснилось, что у девушки остановилось сердце.

Накануне бывший участник проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко признался, что попросил друга Кпадону Джозефа Мунголле проведать девушку дома после того, как она перестала выходить на связь. Дмитренко добавил, что «до последнего надеялся» на то, что его бывшая коллега по телестройке уехала в больницу, поэтому не отвечает. Однако затем ему позвонил Джозеф, рассказав, что девушки больше нет.