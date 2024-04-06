Галич показала публике своего возлюбленного

Ида Галич уже несколько месяцев интригует подписчиков, рассказывая о переменах в личной жизни, но утаивая личность избранника. И вот блогер в Телеграм-канале представила своего молодого человека публике.

«Сегодня ровно полгода, как мы случайно оказались в одном кафетерии…», - написала Ида.

Случайная встреча переросла во взаимную симпатию, - пишет портал super.ru. Как стало известно, избранника Иды зовут Олег Ледвич. Ему 33 года, он бизнесмен, совладелец компании в отрасли монтажа промышленных машин и оборудования «АЙС-ХАУС». Только за 2022 год выручка организации, согласно открытым данным, составила 82 миллиона рублей. Также Олег помогает отцу с бизнесом — сетью катков Ledo

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Недавно российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру на видео с отдыха в Дубае. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети.