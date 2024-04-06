Бледанс призналась, что может завоевать любого мужчину

Эвелине Бледанс накануне исполнилось 55 лет. Актриса полна планов на будущее, которыми она поделилась с журналистами.

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Многие помнят актрису по ее яркому образу медсестры из комик-труппы «Маски-шоу». Ранее Эвелина даже жаловалась, что стала заложницей этого образа. Но со временем поняла, что это достаточно выгодная ситуация, пишут news.ru.

«У меня есть халат и шапочка. На корпоративах за отдельные, большие деньги я выхожу в образе медсестры и пою песни», - говорит она.

Бледанс благодарит судьбу за то, что ей долгие годы удается оставаться неотразимой для противоположного пола.

«Будучи молоденькой девочкой, я была уверена, что сексуальность — это побольше открыть ножки, побольше показать грудь, губки бантиком и т. д. Со временем понимаешь, что сексуальность не только в этом. В принципе секс идет изнутри. Если мне нравится какой-то человек или я хочу, чтобы он на спор упал к моим ногам, то это у меня получается на раз», - заявила звезда.

Ранее актриса и певица Эвелина Бледанс жаловалась на состояние голосовых связок из-за плохого воздуха. По словам знаменитости, с недавних пор она пользуется на съемочных площадках ингалятором.