Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как за ним следит Валерия

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин давно пересмотрел свой образ жизни. Сейчас он занимается спортом и более избирательно относится к еде. По его словам, в этом ему помогает супруга певица Валерия.

Пригожин подчеркнул, что очень благодарен своей избраннице за такое внимание к своему здоровью.

— Я просто живу активно. Понятно, что из-за веса я чуть потяжелел. А если бы меня не сдерживала Валерия, я был бы сейчас уже килограммов 150. Она в этом плане следит за мной, — отметил он.

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Продюсер раскрыл еще один секрет, который помогает ему оставаться в хорошей форме. По его словам, он просто не теряет вкус жизни и ведет активную деятельно, «как и 30 лет назад». Также, по его признанию, в этом деле ему помогают творчество и работа.

Недавно Пригожин отметил свой 55-летний юбилей. Он поделился, что совсем не ощущает этот возраст, сообщает «Московский комсомолец».

— Мои биологические часы не соответствуют моей энергетической составляющей. Мои амбиции ярче, искрометнее, нежели те, которые бывают у людей в моем возрасте. Я вообще себя не ощущаю на 55, где-то лет на 38-40… — сказал он.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в марте сообщила подписчикам в своих социальных сетях, что ее дочь Селин серьезно заболела. Девочку забрала скорая с пневмококковой инфекцией.

До этого Валерия объяснила, почему ей тяжело находиться с Пригожиным в одной комнате. По словам певицы, супруг все время работает, а это отвлекает ее от собственных дел.

Валерия также призналась, что никогда не смогла бы простить измену своему мужу. По ее словам, узнав о таком проступке, она бы моментально ушла от возлюбленного. Свое мнение она подкрепила тем фактом, что измена — одна из форм лжи, которая предает сложившееся в паре доверие. При этом певица подчеркнула, что Пригожин не дает повода для какой-либо ревности.