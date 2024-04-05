Невеста Тимати обратилась за помощью к медикам после поездки в Японию

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Модель Валентина Иванова вместе с возлюбленным Тимати (Тимуром Юнусовым) отдыхали на протяжении недели в Японии. Так ребята посетили немало интересных мест, а также насладились изысками местной кухни.

Но сразу по приезду в Москву Валентина обратилась к врачам. Сначала девушка сделала маникюр, а также специальный уход для рук, поскольку часто пользовалась в Японии антисептиком. После этого Иванова и вовсе заявила подписчиками о проблемах со здоровьем.