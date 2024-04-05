Тимати и Крид потеряли миллионы на ресторанном бизнесе

Тимати и Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей, следует из данных о доходах музыкантов, опубликованных kp.ru.

Издание уточняет, что в компании ООО «Фест» Тимати принадлежит 25%, еще столько же у Егора Крида, остальные 50% — у ресторатора Антона Пинского. В 2023 году партнеры запустили в центре Москвы «Гуччи кафе», закрывшееся через полгода работы.

За это время выручка фирмы, по данным издания, составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — минус 31,6 миллиона рублей.

Печальные показатели и у Тимати с его фирмой ООО «Виттория», где рэперу принадлежит 25%. Компанией зарегистрирован товарный знак «Еда тут» – это сеть точек быстрого питания. Выручка в 2023 году составила целых 11 миллионов рублей, а вот чистая прибыль ушла в минус на 10 тысяч рублей.

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