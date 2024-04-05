Раскрыта стоимость отдыха бывшего возлюбленного Бузовой на Мальдивах

Популярный российский блогер и рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) отдохнул на роскошной вилле на Мальдивах с выходом в сад и бассейном. Стоимость такого жилья раскрыл портал Star Hit.

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По данным издания, ночь в подобных апартаментах обойдется более чем в 400 тысяч рублей.

«Кровать мягенькая. Прыгнул, провалился. Кайф!» — поделился эмоциями с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) бывший возлюбленный российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Манукян добавил, что одно из самых прекрасных мест на вилле, по его мнению, — это ванная, а во дворе можно принимать душ.

«Очень компактно, но при этом очень-очень уютно», — похвастался блогер.

Как пишет источник, на территории отеля также есть спа-центр, тренажерный зал, йога-студия, дайвинг-центр и обсерватория. Кроме того, для пар там организуют свадебные церемонии.

Ранее стала известна стоимость отдыха российской телеведущей Ксении Собчак в одном из самых дорогих отелей Дубая. Недельное проживание в номере с услугами дворецкого обходится гостям в 2,3 миллиона рублей без учета налогов.