Новая жена Фирсова ответила на слухи о ношении нарядов Легкоступовой

Новая жена яхтсмена Юрия Фирсова Марина Олейник опровергла слухи о том, что она носит наряды его умершей супруги — певицы Валентины Легкоступовой. Соответствующее заявление она сделала в передаче «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

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Олейник указала, что недоброжелатели обвиняют ее в ношении вещей Легкоступовой, а Фирсова в том, что он их ей раздает.

«Я смотрю на все это и думаю: люди просто несчастны. Здоровый человек никогда такого не напишет», — добавила новая жена яхтсмена.

По ее словам, все дело в том, что у нее и Легкоступовой одинаковый вкус в одежде.

«У нас очень много вещей одинаковых. И совпало, что в видео я показала, что у нас одинаковые платья с Валентиной. Я со своим мужем танцую, а она с Юрой расписывается в этом костюме», — отметила Олейник.

Она подчеркнула, что нарядов, которые принадлежали певице, у нее никогда не было.