$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Новая жена Фирсова опровергла слухи о ношении нарядов Легкоступовой

Новая жена яхтсмена Юрия Фирсова Марина Олейник опровергла слухи о том, что она носит наряды его умершей супруги — певицы Валентины Легкоступовой. Соответствующее заявление она сделала в передаче «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Новая жена Фирсова ответила на слухи о ношении нарядов Легкоступовой
© соцсети

Олейник указала, что недоброжелатели обвиняют ее в ношении вещей Легкоступовой, а Фирсова в том, что он их ей раздает.

«Я смотрю на все это и думаю: люди просто несчастны. Здоровый человек никогда такого не напишет», — добавила новая жена яхтсмена.

По ее словам, все дело в том, что у нее и Легкоступовой одинаковый вкус в одежде.

«У нас очень много вещей одинаковых. И совпало, что в видео я показала, что у нас одинаковые платья с Валентиной. Я со своим мужем танцую, а она с Юрой расписывается в этом костюме», — отметила Олейник.

Она подчеркнула, что нарядов, которые принадлежали певице, у нее никогда не было.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости