Бузова назвала самый дорогой для нее подарок

Телеведущая и певица Ольга Бузова назвала самым дорогим подарком время. В разговоре с журналистами издания StarHit она призналась, что порой жертвует процедурами красоты и даже сном, чтобы провести время с приятным ее сердцу человеком.

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Свое время — самый дорогой подарок, который мы можем дать друг другу. Когда я нахожу в своем сумасшедшем графике время на встречу, лишая себя массажа или сна, это несравнимо с сумками, машинами, бриллиантами, — объяснила экс-ведущая «Дома-2».

Бузова добавила, что с удовольствием принимает ухаживания, и отметила, что является настоящим романтиком, любит подарки и красивые поступки. Она также призналась, что с радостью ходит на свидания, и поблагодарила мужчин, которые оказывают ей знаки внимания.

Человек я достаточно романтичный, и люди, которые находятся рядом, чувствуют мою тонкую натуру, знают, что я люблю цветы, красоту, поступки, свечи, туфельки, подарочки... Это абсолютно нормально, поэтому огромная благодарность тем поклонникам, которые позволяют себе щедрость в мой адрес, — призналась звезда.

Ранее Бузова прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе. Она подчеркнула, что похожее на помолвочное кольцо носит уже два месяца, а также объяснила, зачем спрашивала у подписчиков о красивой дате.