Бузова рассказала о своем отношении к дорогим подаркам

Телеведущая и певица Ольга Бузова долгое время открыто не рассказывает о своей личной жизни. Пару месяцев назад в Сети начала распространяться информация о том, что артистка якобы состоит в отношениях.

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По словам Бузовой, каждый знак внимания со стороны поклонников заставляет ее испытывать чувство благодарности. Исполнительница добавила, что по природе ее всегда привлекает проявление романтических черт партнера.

— Человек я достаточно романтичный, и люди, которые находятся рядом, чувствуют мою тонкую натуру, знают, что я люблю цветы, красоту, поступки, свечи, туфельки, подарочки… Это абсолютно нормально, поэтому огромная благодарность тем поклонникам, которые позволяют себе щедрость в мой адрес, — приводит мнение Ольги Бузовой Starhit.

В феврале Ольга Бузова рассказала о своем отношении к прошлому браку, будущей любви и восприятии важности партнера. Знаменитость также развеяла миф вокруг ее трека «Верни».

В конце декабря прошлого гда видеоблогер и практикующий психолог Вероника Степанова рассказала, почему у исполнительницы долгое время не получается построить крепкие отношения. Своим мнением о личной жизни Бузовой специалист поделилась в рамках психологического разбора ее портрета на RuTube.