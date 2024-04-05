Гузеева села на инвалидную коляску

Телеведущая Лариса Гузеева сняла видео в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как передвигается по аэропорту на инвалидной коляске.

На кадрах артистка появилась вместе со своим товарищем, актером Эвклидом Кюрдзидисом, который помогал телеведущей нести костыли.

«Вы думаете, что Эвклид что-то себе сломал. Нет, он как мой оруженосец верный. Мы едем сейчас к нему на родину, в Ессентуки. А я на коляске, потому что здесь такой километраж, что мне, конечно, ни на каких костылях не дойти до самолета», — пояснила Гузеева.

Гузеева добавила, что летит в Ессентуки на встречу с фанатами, которая должна состояться 6 апреля. Актер пошутил, что вокруг телеведущей должна выстроиться масса желающих поцеловать ножку Гузеевой, чтобы та прошла. В ответ на это артистка заявила, что целовать ей ногу может только сам Кюрдзидис.

Звезда недавно публично назвала себя «дурной бабой». Артистка отметила в личном блоге, что неделю проходила со сломанной ногой, не обращаясь за помощью. По словам знаменитости, она боялась ехать к врачу и терпела боль.