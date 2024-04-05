Победитель «Битвы экстрасенсов» стал автором шуток для пермской команды комиков

Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс помог юмористам из команды «По-новому» придумать шутки для номера на шоу «Лига городов». Об этом пишет Ura.ru.

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«Во время крайних съемок нам посчастливилось поработать с Александром Шепсом — победителем 14 сезона «Битвы экстрасенсов». В ходе репетиции Александр даже накинул пару приколов, которые в итоге вошли в выступление. А также он подарил нам трость, с которой Миша выступал. В общем, с ним было очень приятно работать», — рассказали юмористы.

По словам комиков, медиум оказался не только приятным в общении человеком, но и большим профессионалом, который заранее подготовился к съемкам, пришел вовремя, выучил сценарий и смог найти общий язык с коллективом. Помимо этого, «По-новому» положительно отозвались и о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. Пермяки признались, что сразу «поймали коннект» с юмористом и захотели двигаться под его крылом.