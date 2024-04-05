Катя Лель поддержала наказания для сталкеров

Певица Катя Лель поддержала введение наказаний для преследователей. В интервью порталу 78.ru она поделилась историей о том, как ее сталкерил один из поклонников. По словам певицы, усмирить разозленного фаната удалось только с помощью правоохранительных органов, которые приняли меры в отношении преследователя.

Инициатива потрясающая, очень необходимая в нашей стране, — заявила исполнительница.

Лель рассказала, что некоторое время назад ее воздыхатель прислал ей свои композиции, однако так и не получил ответа. Позже он узнал адрес места жительства певицы и начал угрожать ей по СМС. Отец сталкера был патологоанатомом, поэтому тот во всех подробностях писал Лель об убийстве ее дочки.

Он такие подробности писал, как будет расчленять тело моего ребенка, как укладывать в морозильную камеру, — призналась Лель.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за сталкинг — преследование жертвы насильником. Он предложил дополнить статью 30 Уголовного кодекса РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) соответствующей частью. По его словам, административный штраф и арест на 15 суток должны стать существенной мерой профилактики таких правонарушений.