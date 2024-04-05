Сябитова заявила о «шурах-мурах» между Гузеевой и Харламовым

Телеведущая Роза Сябитова рассказала в разговоре с eg.ru, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова завязалась дружба. Речь идет о совместной работе над фильмом «Теща».

У них с Ларисой шуры-муры, — заявила Сябитова.

Она также добавила, что раньше артистка испытывала к Харламову искреннюю неприязнь. Виной тому — его регулярные насмешки над шоу «Давай поженимся» и смонтированные по следам передачи ролики с самой Гузеевой. Сейчас же, как отмечает Сябитова, ее коллега по программе поменяла отношение к Харламову и даже пробовала найти недавно расставшемуся с женой комику новую невесту.

Картина «Теща» вышла на экраны 30 ноября 2023 года. В ней Харламов исполнил роль зятя Виктора, Гузеева же сыграла его тещу Ольгу Николаевну. Комедия положила конец конфликту между артистами. В недавнем интервью телеведущая назвала юмориста чудесным, душевным и чистым человеком, внутри которого «есть свет». По словам Гузеевой, Харламов — абсолютно «ее человек».

Ранее в ходе премьеры фильма «Теща» Харламов заявил, что для хороших отношений с тещей нужно сильно любить жену. По словам юмориста, все его отношения с матерями жен складывались прекрасно.