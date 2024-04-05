Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не считает внешность самым главным в человеке.

«Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри. И тогда эта пустота будет во взгляде! Самое главное — это внутри ощущать себя очень наполненной, глубокой», — поделилась исполнительница.

Бузова не стала отрицать, что внешность имеет значение. Она верит, что встречают по одежке, а провожают по уму. Певица уточнила, что первое впечатление бывает обманчивым.

Бузова призналась, что не склонна к самолюбованию, однако она чувствует себя лучше, когда хорошо выглядит и находится в подтянутой форме. На данный момент телеведущая довольна своим внешним видом как с макияжем, так и без.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».