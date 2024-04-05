Мать Тимати назвала лучшую избранницу рэпера

Мать рэпера и бизнесмена Тимати Симона Юнусова высказалась о его девушке Валентине Ивановой в своем личном блоге.

Подписчики уже спрашивали Симону, что ей больше всего нравится в новой избраннице сына. Тогда она ответила, что Валентина — первая девушка, которая «действительно заботится» о ее сыне. Также женщина подчеркнула, что ее подкупает искренность Ивановой.

В этот раз маме Тимати задали вопрос, хотела бы она видеть Валентину официальной женой сына.

— Я бы хотела видеть сына счастливым (...) Я много раз писала, мне нравятся люди открытые и искренние, которые не пытаются казаться теми, кем не являются, — ответила она.

Кроме того, подписчики спросили у Симоны, смотрела ли она недавнее интервью с бывшей женой Тимати Аленой Шишковой. Мама бизнесмена ответила, что беседа ей не понравилась, так как девушке и ребенку задавали неуместные вопросы.

Модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова были избранницами Тимати. В свое время они так и не смогли поладить между собой. Шишкова рассказала, почему держала обиду на Решетову.