Эвелина Бледанс ответила на вопрос об эмиграции

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что не хочет переезжать из России. News.ru

Она объяснила, что не готова жить в другой стране. Ей нравится Россия. Она назвала ее своей родиной. «Вроде все там хорошо, но душа моя здесь, и работа моя здесь, и мое благотворительное дело тоже здесь. Поэтому мне не хочется», — поделилась артистка. Газета.Ru

Актриса назвала Ялту своим «городом счастья». Она отметила, что не замечает неприятных изменений в городе. «Я обладаю способностью не видеть того, чего не хочу, поэтому наблюдаю, что моя Ялта практически не изменилась в худшую сторону. В городе сохранились прекрасные парки и отели», — пояснила она, добавив, что в городе появилось много новых ресторанов и других интересных мест, в особенности на набережной. Lenta.ru