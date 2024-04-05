Константин Эрнст от сына узнал о поцелуе жены с другим мужчиной

Актриса и жена продюсера Первого канала Константина Эрнста Софья поделилась с журналистами StarHit забавной историей о ее сыне Льве. Мальчик заметил маму в рекламе драмы «Союз Спасения» и сразу рассказал об увиденном отцу. Речь идет об эпизоде, в котором актриса целуется со своим партнером по фильму Леонидом Бичевиным.

Вдруг у мужа зазвонил телефон. Костя немного поговорил. А когда закончил беседу, Лев ему и сказал: «Папа, ты отвлекся на звонок и не видел, что мама там с каким-то дядей целовалась, — вспомнила Софья ситуацию.

Эрнст иронично ответил на восклицание сына. Продюсер сказал, что он в курсе и «знает этого дядю», посоветовав мальчику не переживать.

Софья и Константин Эрнст познакомились в 2013 году, девушка была одной из ассистенток продюсера. В 2014 году пара обручилась. Супруги воспитывают троих детей: старшая дочь Эрика появилась на свет в 2016-м, младшая Кира — в 2017-м, а сын Лев родился в 2020 году. У пары большая разница в возрасте: медиаменеджеру 63 года, его возлюбленной через неделю исполнится 36 лет.

Ранее Софья Эрнст впервые показала поклонникам сына. Фотографию с годовалым сыном и двумя маленькими дочками, Кирой и Эрикой, артистка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).