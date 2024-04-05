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Родион Газманов отреагировал на новость о смене фамилии братом

Пасынок российского певца Олега Газманова Филипп недавно удивил общественность сменой фамилии, которая передалась ему от музыканта. Брат молодого человека, певец Родион Газманов, прокомментировал эту новость. Вечерняя Москва

«Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло», — отметил исполнитель. Газета.Ru

По данным СМИ, Филипп сменил фамилию, поскольку Олега Газманова внесли в санкционный список Евросоюза еще в 2022 году, что может негативно сказаться на работе молодого человека. Теперь в документах Филиппа значится фамилия Муравьев (девичья фамилия матери. — NEWS.ru). В Едином государственном реестре юридических лиц данные уже изменились. News.ru

Родион Газманов отреагировал на новость о смене фамилии братом
© РИА Новости
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