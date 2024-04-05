Друзья Наоми Кэмпбелл заявили, что ее бойфренд-миллионер в отношениях с другой моделью. Об этом сообщает Daily Mail.

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Друзья супермодели рассказали, что Мохаммед Аль Турки и Наоми Кэмпбелл близкие друзья, но не больше.

«Это не роман — все ее друзья знают, что он на самом деле влюблен в другую модель и находится в стабильных отношениях. Наоми не замужем и сосредоточена на своих детях и трезвости», — объяснили они.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.

«Прекрасный маленький кусочек счастья выбрал меня своей матерью. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете», — написала супермодель.

В феврале 2022-го Наоми Кэмпбелл и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue. Прошлым летом знаменитость сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла.