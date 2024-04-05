Богомолов заявил, что эмигранты травят участников его спектакля

Режиссер Константин Богомолов заявил, что уехавшие из России люди, включая СМИ, травят участников его серии спектаклей из цикла «Голоса страны». Российская газета

«Некоторые СМИ, которые «оттуда» вещают, сделали репортажи о наших спектаклях, в тональности которых — «ай-ай-ай, какой кошмар, наши молодые талантливые ребята, которые когда-то составляли надежду русского театра, теперь работают с этим Богомоловым на государственном проекте, они нас предали». Кого они предавали? Под чем они подписывались и на чем клялись?» — возмутился режиссер. Газета.Ru

Богомолов намекнул, что за этим могут стоять артисты, уехавшие за рубеж после начала спецоперации на Украине. Он считает, что им тяжело принять, что жизнь в России продолжается и развивается. NSN.FM