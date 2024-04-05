Ханга объяснила, почему детям знаменитостей опасно принимать участие в «Фабрике звезд»

Журналистка и телеведущая Елена Ханга заявила в проекте «ОК на связи!», что детям знаменитостей очень тяжело и опасно принимать участие в шоу талантов по типу «Фабрики звезд».

Ханга объяснила, что зрители изначально необъективно относятся к этим детям. По словам телеведущей, фанаты проекта часто судят подобных участников не с точки зрения их таланта, а из-за отношения к их родителям.

«Они обращают пристальное внимание и решают, хороший этот ребенок или нехороший, не только по тому, как он исполняет эту песню, а по тому, как относятся к его родителям. И если там маму-папу любят, они говорят: «Ой, наша-то какая». А если не любят: «Ой, кого она притащила. Ой, кому это надо», — отметила телеведущая.

Ханга считает, что участники со знаменитыми родственниками становятся заложниками образа «детей звезд». Журналистка назвала такую тенденцию нечестной.

Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» вышел на ТНТ 3 марта. Среди первых участников проекта были сын Тины Канделаки Лео и сын шансонье Михаила Круга Александр.