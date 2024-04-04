Кучера раскритиковал Лазареву* за ее поддержку атак на российские города

Российский актер Оскар Кучера публично осудил свою бывшую приятельницу, телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом), за ее откровенную радость по поводу атак беспилотников ВСУ на российские города.

В своем посте в социальных сетях Кучера выразил недоумение и разочарование, подчеркнув, что за 20 лет знакомства он не мог представить, что Лазарева способна на подобные высказывания, пишет Газета.ру.

«Ты мразь, Таня, ты просто конченая мразь, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», – написал Кучера.

Ранее артистка в ходе интервью признала, что испытывает радость от атак на российские города.