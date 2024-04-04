Рудковская рассказала о своем тяжелом состоянии

Яна Рудковская, мечтая о ребенке несколько лет назад, решилась на суррогатное материнство, но этот шаг дался ей вовсе не так легко, как могли подумать многие. Подвигло девушку на обращение к суррогатной маме то, что ее процедуры ЭКО не увенчались успехом. Даже врач, который помогал Яне, посоветовал ей прекратить издеваться над организмом, ведь огромное количество препаратов могло навредить ее здоровью.

Лера Кудрявцева в студии программы «Секрет на миллион задала вопрос коллеге о том, как она чувствовала себя в эти дни и боялась ли каких-то последствий.

«Конечно боялась. У меня ухудшилось здоровье, я поправилась сильно, хотя я всегда очень худенькая. Потом у меня внутреннее состояние человеческое, когда ты все делаешь для этого, а тебе раз… и опять!» — говорила Яна об отсутствии результата и своем тяжелом состоянии во время процедур.

Когда на помощь звездной паре пришла суррогатная мама, жизнь начала налаживаться. Правда и на этом этапе у Рудковской и Плющенко было много вопросов. Они переживали, что женщина, вынашивающая малыша, может оставить ребенка себе после срока. Изначально фигурист и продюсер желали поселить маму в своем доме, но потом воздержались от близкого контакта и дружбы с ней, посчитав, что это может спровоцировать последующий шантаж или другие негативные последствия.