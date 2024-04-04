Телеведущая Сябитова призналась, что не общается с Гузеевой вне съемок

Телеведущая Роза Сябитова вспомнила, что еще в начале появления программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева посоветовала свахам не дружить друг с другом вне камер. Ее слова передает Teleprogramma.pro. "Мы все несем в программу: нашу любовь, эмоции, а когда она закончилась, мы вышли и забыли друг друга!" - призналась женщина. По словам ведущей, она находится в приятельских отношениях с Гузеевой, однако коллеги по программе не пересекаются за пределами студии. Она заявила, что подобного рода рабочие отношения оправдали себя за время существования проекта. Сябитова подчеркнула, что это позволяет звездам не ссориться и делать интересный контент. "Если я вижу, что Лариса уставшая приехала со съемок, я возьму большую часть ведения программы на себя. Она поступает также по отношению ко мне, поэтому нам и удается сохранять дружеские отношения", - в то же время заявила сваха. Недавно Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши. Она призналась, что стала реже заниматься сексом в последние два года.