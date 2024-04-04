Друзья Шакиры забили тревогу из-за ее нового бойфренда

Друзья колумбийской певицы Шакиры опасаются, что актер Люсьен Лависконт, который моложе ее на 15 лет, может встречаться со знаменитостью ради пиара. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщины, с которыми он был, очень разные. Теперь он встречается с Шакирой — и она хочет любви. Но её друзья опасаются, что он просто хочет, чтобы люди знали его имя, а она может это обеспечить, — цитирует таблоид инсайдера.

Отмечается, что влюбленные пока «не сильно увлечены» друг другом. Однако близкие люди Шакиры все равно опасаются за ее будущее, считая, что молодой человек способен разбить ей сердце. Друзья Шакиры обращают внимание на то, что актер уверенно поднимается вверх по карьерной лестнице, встречаясь с известными женщинами.

Близкие Шакиры уверяют, что она все еще не забыла своего бывшего партнера футболиста Жерара Пике. Пара рассталась со скандалом после того, как спортсмена заметили в компании девушки, очень похожей на Шакиру. Позже вскрылось, что пара встречается. Шакира же не раз отмечала, что очень сожалеет о произошедшем, поскольку хотела создать семью на всю жизнь.

Ранее Шакира призналась, что пожертвовала своей карьерой ради семейного счастья с бывшим мужем. Она отказалась от работы почти на семь лет, чтобы дать возможность супругу продолжать играть в футбол и находиться рядом с ним.

Шакира и Жерар Пике находились в отношениях с 2011 года. У пары двое сыновей: Милан и Саша. Летом 2022 года Пике и Шакира расстались. Певица узнала об изменах футболиста. Пике часто замечали в ночных заведениях в сопровождении других женщин. Более того, отмечается, что Жерар до 2–3 часов ночи мог находиться на вечеринках, несмотря на утренние тренировки с командой.