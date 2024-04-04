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Певица Анита Цой заявила, что Лолита сильно переживала из-за бойкота на ТВ

Певица Анита Цой заявила в беседе с mk.ru, что Лолита Милявская в глубине души сильно переживает из-за бойкота на ТВ и отмененных концертов после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Анита Цой заявила, что Лолита сильно переживала из-за бойкота на ТВ
© РИА Новости

По словам Цой, временами эмоциональный фон Лолиты бывает «на пределе». Артистка переживает, что скандал может сказаться на здоровье коллеги.

«При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена — как вода для цветка. Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было. Она оплатила неустойки коллективу и прокатчикам по всем несостоявшимся концертам», — отметила певица.

Цой заявила, что Милявская понесла серьезные финансовые потери из-за отмены концертов. Она отметила, что коллега сильно переживает за дочь и 80-летнюю мать. По словам артистки, Лолита — единственный кормилец в семье. Певица призналась, что предлагала материальную помощь коллеге, но та отказалась.

Цой добавила, что у нее не изменилось отношение к Милявской. Она назвала Лолиту крепким, профессиональным артистом и «по-настоящему порядочным» человеком.

«Дружба — это не когда все хорошо, а когда плохо. Поэтому я всем сердцем стараюсь ее поддерживать, чем могу и как могу», — отметила Цой.
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