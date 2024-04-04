Суд оштрафовал рэпера Молодой Платон за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд оштрафовал рэпера Платона Степашина, более известного под псевдонимом Молодой Платон, за пропаганду наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 4 апреля.

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Музыканта признали виновным по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров». Поводом для привлечения к административной ответственности стал размещенный в открытом доступе трек.

Суд оштрафовал Молодого Платона на 50 тысяч рублей.

В начале января за такое же правонарушение привлекли к ответственности сербского исполнителя Петара Мартича. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей и депортировали.