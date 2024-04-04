Экс-супруг Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей

Режиссер сериала «Монастырь» Александр Молочников задолжал банку почти полмиллиона рублей, ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу Александра Молочникова «Монастырь», главные роли в котором исполнили Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. А в РПЦ посчитали, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях, формирует неверное представление о русском православии».

По данным Telegram-канала Mash, находящийся сейчас в США Молочников еще до своего отъезда взял в долг у банка «Ренессанс Кредит» 471 869 рублей.

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Предположительно, на эти деньги Молочников рассчитывал жить первое время в США.

Когда с момента взятия кредита прошел год, банк подал на режиссера в суд, потребовав вернуть деньги. При этом суд имеет право признать Александра Молочникова виновным в злостном уклонении от погашения кредита. Максимальное наказание по этой статье составляет два года колонии-поселения, напоминает канал.

Ранее актер Алексей Панин (признан иноагентом по решению Минюста РФ), который уехал из России и на данный момент проживает в США, пожаловался на высокие цены в Америке и попросил помощи у своих поклонников.