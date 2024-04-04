Мать Тимати вступилась за бывшую возлюбленную рэпера

Мать Тимати публично поддержала бывшую возлюбленную рэпера, модель и блогершу Алену Шишкову. Симона Юнусова высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Недавно Алена Шишкова дала интервью журналистке Надежде Стрелец, в котором откровенно рассказала об отношениях с Тимати, воспитании их общей дочери Алисы, анорексии и булимии. У матери рэпера спросили, смотрела ли она разговор модели с журналисткой. Один из поклонников также поинтересовался, что Симона Юнусова думает об интервью.

«Конечно, смотрела. Лишний раз убедилась в том, что ходить на интервью не стоит», — заявила мать Тимати.

Симона Юнусова также осудила Надежду Стрелец за «бестактные вопросы» Алене Шишковой и дочери Алисе, которая также общалась с журналисткой.

Алена Шишкова стала известна после романа с рэпером Тимати в 2012 году. В 2014-м у пары родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и исполнитель расстались. Знаменитости не говорили о причине разрыва. В 2014 году рэпер начал встречаться с блогершей Анастасией Решетовой. В 2019-м у них появился сын Ратмир. Через год влюбленные разошлись.