Похороны звезды «Дома-2» обернулись скандалом

Экс-участников «Дома-2» осудили за неприличное поведение на похоронах Либерж Кпадону

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Звезды реалити поделились кадрами, на которых видно, что они в приподнятом настроении едут на похороны Кпадону. При этом они ведут оживленную беседу и делают веселые селфи.

Похороны бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону прошли 3 апреля в подмосковном Королеве. Однако церемонию прощания с девушкой омрачило поведение остальных участников реалити, пришедших с проститься с Либерж.

Бывшие участники, в числе которых оказались Мария Кохно, Дмитрий Дмитренко, Егор Холявин, Елена Камирен, Алиана Устиненко, Джозеф Мунголле, приехали на похороны в образах, не соответствующих траурному.

Так, на кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Самые СЛИВки», видно, что экс-участники «Дома-2» едут в машине в приподнятом настроении и ведут оживленный разговор друг с другом.

«Ничего особенного, просто бывшие участники «Дома-2» едут на похороны Либерж Кпадону. Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадре», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что у Кпадону диагностировали туберкулез. Также мама экс-участницы шоу рассказала, как так вышло, что о смерти дочери она узнала вместе со всей страной.