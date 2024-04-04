Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

Российская певица Анита Цой вспомнила, как однажды чуть не рассталась со своим мужем Сергеем во время гастролей. Ее цитирует «Пятый канал».

На мероприятиях певица просила супруга выступать с ней на сцене. По ее словам, Сергей выполнял эти просьбы, но сложившаяся ситуация ему не нравилась.

«Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там — нет», — поделилась она.

Цой уточнила, что после долгих гастролей семья вернулась «обновленная» и с новыми чувствами.

Ранее Анита Цой рассказала, от чего, на ее взгляд, зависит счастье в браке. Она считает, что один из самых важных компонентов брака — встречи за столом.