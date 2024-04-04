Собчак поделилась фото без макияжа после обвинений в фотошопе

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показал лицо без макияжа после обвинений в использовании фильтров и фотошопа. Соответствующий снимок она разместила в своем микроблоге.

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На фото 42-летняя знаменитость одета в белый халат с изображением цветов. Телеведущая также надела очки для зрения. Собчак была запечатлена без косметики и укладки. Фото журналистка предпочла сделать во время отдыха в одном из отелей Дубая.

Стоит отметить, что несколько дней назад Ксения Собчак выложила фото в бежевом боди с драпировкой, которое сочетала с темно-коричневыми брюками из кожи. Звезда дополнила образ массивным браслетом и парой колец. Визажисты сделали телеведущей макияж с черными стрелками и блеском для губ. В итоге подписчики раскритиковали журналистку за использование ретуши и фильтров.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак отдыхает в ОАЭ в номере с услугами дворецкого стоимостью 2,3 млн рублей.

Также Собчак опровергла информацию о присвоении статуса иноагента певице Алле Пугачевой.