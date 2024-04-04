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Лазарева* заявила о радости после украинских ударов по городам России

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иноагентом), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, заявила, что всякий раз, когда появляется новость об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она испытывает радость.

Лазарева* заявила о радости после украинских ударов по городам России
© РИА Новости
«Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».

Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле
Украина
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