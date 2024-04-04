Telegram-канал SHOT сообщил, что бизнес блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) терпит существенные убытки. Как уточняет канал, за год прибыль от продажи косметики Letique достигла отрицательных значений. News.ru

Компания Лерчек в 2022 году заработала на продажах косметики 2,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 254 млн рублей. Однако за год уголовного преследования бизнес пошел ко дну. В 2023 году доход фирмы сократился более чем вдвое, а прибыли не было совсем. По итогам прошлого года, она составила минус 176 млн рублей. Passion.ru

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, блогер с мужем Артемом в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Газета.Ru