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Ида Галич показала фото в бикини без фильтров со словами «все еще без груди»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала естественную внешность без макияжа на фото со словами «все еще без груди». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Ида Галич показала фото в бикини без фильтров со словами «все еще без груди»
© Соцсети

33-летняя инфлюэнсерша отправилась на отдых в Дубай с сыном, где снялась в черном бикини на балконе. Знаменитость позировала вполоборота к камере, примерив топ с треугольными чашками и стринги с завязками на бедрах. Также она распустила влажные волосы, оставив их в небрежном виде.

«Это я без косметики, без фильтров и все еще без груди», — иронично подписала снимок Галич.

В марте Ида Галич в образе жены мафиози пришла на матч футбольного клуба ЦСКА.

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