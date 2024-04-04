Участник Stand Up на ТНТ назвал минус популярного у россиян курорта

Российский юморист, участник шоу Stand Up на ТНТ Максим Береснев заявил, что на острове Бали, где он недавно отдыхал, нет правил дорожного движения. О минусе курорта, популярного у россиян, он рассказал в подкасте юмориста и блогера Сергея Мезенцева, который доступен на YouTube.

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Юморист заявил, что по узким дорогам острова могут ехать одновременно большое число мотоциклов. По словам Береснева, неуверенному водителю ездить по Бали будет сложно.

«У них нет еще каких-то правил дорожных. Они двигаются на инстинктах. Ты если стоишь, значит, ты их пропускаешь всю жизнь», — сказал он.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что на Мальдивах еда менее вкусная, чем в Москве. По его словам, во время отдыха на курорте он скучал по московским блюдам.

До этого юмористка Варвара Щербакова назвала минус Дубая. Она охарактеризовала популярный у туристов город неживым. Также недостатком она посчитала большое количество небоскребов.