Оксана Самойлова назвала диагноз своей дочери

Накануне модель и супруга Джигана Оксана Самойлова заявила, что ее дочь оказалась на больничной койке. Блогерша в социальных сетях разместила снимок со своей наследницей. На фото девочка предстала в кислородной маске. Теперь же Самойлова решила рассказать о диагнозе своей дочери.

© Соцсети

© Соцсети

«Я раньше открыто не говорила на тему того, что у Леюшки астма. Вот сейчас мы лежим в больнице с бронхиальным спазмом и сатурацией 91, не снимая кислородную маску и на бесконечном «Дексаметазоне». Весной нам особенно сложно. Так как приступов не было давно, на привычное лечение она реагирует гораздо хуже, чем обычно. Такие дела, ребята. Пусть все детки будут здоровы», - заявила Оксана.

Самойлова также отметила, что в ближайшее время планирует отвезти дочь на море, но сделать это в разгар учебного года – задача непростая.