Российский комик Орлов рассказал о «колхозниках» на концертах за границей

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов сравнил аудиторию в городах России и Дубае. О зрителях за границей он высказался в беседе с блогером Александром Соколовским, видео доступно на YouTube.

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Блогер отметил, что Орлов прославился шутками, близкими по духу всем россиянам. Однако на концертах за рубежом, например, в Дубае, аудитория может иначе воспринимать его юмор, предположил Соколовский. Но комик не согласился с этим.

«В Дубае живет гораздо больше колхозников, чем в Перми. Это вообще не в обиду Перми», — заявил Орлов.

Он также отметил, что многие люди переезжают в Дубай без какой-то конкретной цели. «Мне кажется, очень многие люди, которые там находятся, не понимают, зачем им это надо», — указал Орлов. Кроме того, он раскритиковал приезжающих в Дубай людей, которые с ног до головы одеваются в одежду люксовых брендов.

Перед этим Орлов назвал недостаток Франции. Он рассказал, что ему показалась невкусной еда в ресторанах в этой стране.