Максим Аверин назвал причину, по которой никогда не уедет из России

Популярный актер Максим Аверин, звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский», рассказал, что не собирается уезжать из России. Он отметил, что играет, дышит, говорит на русском языке, пишет «Комсомольская правда.Северный Кавказ».

Журналисты пояснили, что обратились к артисту с просьбой об интервью в Кисловодске, где снимается новый сезон сериала «Склифосовский». В ходе беседы они спросили Аверина о том, желает ли он по окончании актерской карьеры переехать жить в этот город.

«Я — русский артист. Играю, дышу, говорю на русском языке. Не представляю себе жизни без своей страны. По-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», — отметил актер.

Аверин заметил, что среди его любимых достопримечательностей в Ставрополье — домик певца Ф.И. Шаляпина в Кисловодске и уникальный музей поэта М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.

По его словам, справляться с ролью врача в сериале ему помогают друзья-медики из института Склифосовского. Он добавил, что с сотрудниками одной из старейших больниц России его связывают человеческие и дружеские отношения.

В марте именно институт Склифосовского принял большую часть людей, пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», уточнил Аверин.