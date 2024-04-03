«Пикник» объявил новую дату концерта в Москве после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» в своем Telegram-канале анонсировала новую дату проведения мартовского концерта, который не состоялся в Москве из-за террористической атаки.

«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — написали музыканты.

Концерт состоится 1 июне на площадке Live Arena в Москве. Купленные на 22 и 23 марта билеты остаются действительными на новую дату.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Известно, что во время теракта присутствовал актер Сергей Светлаков. Сергей Бурунов мог также оказаться на его месте, но тот опоздал на концерт.