Популярность Пугачевой в СССР объяснили

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность эстрадной певицы Аллы Пугачевой во времена СССР. Его цитирует Teleprogramma.pro.

По мнению критика, артист не должен приедаться зрителям.

«Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали», — сказал он.

Соседов отметил, что артистка была только в «Новогодних огоньках», изредка появляясь на концертах в честь других праздников.

«"Новогодний огонек" был ее козырной выход. Звучали, конечно, ее песни по радио, но очень дозированно. В советское время с перебором был только Иосиф Кобзон», — заключил он.

Ранее Сергей Соседов рассказал, посмотрел ли он клип Аллы Пугачевой на новую песню «Береги».