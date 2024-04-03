Мазаев раскрыл детали записи песни, ставшей любимой для Марии Захаровой

Советский и российский музыкант, солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил NEWS.ru, что первый альбом коллектива «Сотрясение мозга» записывался в течение года, шесть дней в неделю. Он добавил, что именно этот сборник содержит хит «До свидания, мама!», ставший одной из любимых композиций представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Я помню, как мы ее писали. Не с первого раза. Во-первых, мы, когда записывали первый наш альбом, репетировали почти год, не вылезая из подвала, по шесть дней в неделю. У нас появились два хита, мы их записали на студии Стаса Намина SNC, конец 1989 года — начало 1990-го. В 1990-м вышла пластинка, осенью мы сняли клип с Федором Бондарчуком, — отметил Мазаев.

По его словам, выход дебютной пластинки стал для команды событием, а музыканты «были радостными телятами, хвостиками крутили». Он подчеркнул: альбом не получил должной популярности из-за отсутствия широкого FM-вещания.

В то время, видите, не было широкого вещания, ни FM, ничего, и эти вещи прошли среди молодежи, которая сама этим интересовалась. А когда появилось FM-вещание, ее («До свидания, мама!». — NEWS.ru), почему-то, не ставили в эфир, она казалось старой, наверно. Популярность начала появляться после более эстрадных песен, форматных для радиостанций — «Ночной каприз» и так далее, — добавил Мазаев.

Накануне Захарова заявила в своем Telegram-канале, что одной из самых ее любимых песен из 1990-х является «До свидания, мама!» группы «Моральный кодекс». По ее словам, мелодия, драйв и слова композиции остались с ней навсегда. По мнению дипломата, именно клип коллектива на данную композицию стал первым российским музыкальным видеороликом, определившим развитие данного жанра в РФ.

Ранее американская рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллектив опубликовал снимок билетов на их концерт, который проходил в комплексе в 2015 году.