Сафронов объяснил молчание Ротару о «Крокусе»

Российский художник Никас Сафронов в интервью mk.ru предположил, что молчание украинской певицы Софии Ротару о трагедии в «Крокус Сити Холле» может быть связано с тем, что она «переживает эмоции в себе». По его словам, не каждый человек хочет высказывать свои чувства публично. Сафронов выразил надежду, что Ротару испытывает сострадание к погибшим в теракте людям.

Человек может нести боль трагедии в себе и не всегда ее показывать. Конечно, поклонники ждут, что их кумир скажет по поводу того или иного события. Возможно, Ротару не находит слов, чтобы высказать соболезнования публично. Очень хочется надеяться, что она глубоко сопереживает жертвам трагедии и их близким, как и каждый из нас, — отметил Сафронов.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что отель Ротару Villa Sofia, расположенный в в крымском курорте, давно не принимает гостей, и сейчас рассматривается инициатива о его национализации. Кроме того, власти решают вопрос лишения Ротару звания почетного жителя Ялты. Она уточнила, что артистка проживала в Ялте в тот момент, когда принималось решение о присвоении ей этого статуса.

До этого сообщалось, что виллу Ротару могут отдать под Дворец бракосочетания к лету 2024 года. Власти крымского города ждут принятия соответствующего законопроекта, чтобы начать процедуру изъятия имущества. Недвижимость Ротару может стать первым имуществом, которое будет конфисковано за фейки о российской армии.