Певица Ольга Бузова в разговоре с порталом «Страсти.Ру» призвала не обращать внимание на актера Никиту Кологривого после скандальной выходки в баре.

«Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину? Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка», — высказалась Бузова.

После этого артистка призналась, что в нашумевшем сериале «Слово пацана» ей больше всего понравился актер Слава Копейкин, который сыграл Турбо.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Башаров заявил, что Кологривого нужно наказать после скандалов

25 марта стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста актера. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что Кологривый остался претендентом на главную роль.