Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Отмечается, что за год выручка предприятия Ивлеевой выросла больше чем на 500%. При этом прибыль блогера увеличилась всего на 45%. Telegram-канал «Светский хроник» сообщает, что компания блогера «Коленки пчелы» заработала за прошлый год 2,8 млрд рублей. News.ru

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Коленки пчелы». Уточняется, что компанией, занимающейся производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, блогер владеет не единолично. Ей принадлежит 45 процентов акций компании. Оставшейся долей владеют бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков. Lenta.ru