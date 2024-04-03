Степаненко стала ответчиком по иску о признании завещания недействительным

Хамовнический суд Москвы рассматривает исковое заявление о признании завещания недействительным, одним из ответчиком по иску значится артистка Елена Степаненко, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

"В Хамовнический районный суд города Москвы поступило исковое заявление о признании завещания недействительным. Одним из ответчиков значится Степаненко Е. Г.", - говорится в сообщении.

По данным суда, дочь истца оформила завещание на часть своего имущества в виде недвижимости, предметов искусства и антиквариата в отношении Степаненко и еще двоих ответчиков.

"Заявитель в иске указывает, что на момент составления завещания ее дочь не была способна адекватно понимать значение принятых решений и оценить их последствия, в связи с чем просит суд признать завещание недействительным", - отметили в суде.

Следующее заседание по иску назначено на 18 апреля.