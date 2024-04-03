Экс-солистка «ВИА Гры» объявила о разводе

Чемпионка мира по фитнесу с греческими корнями Санта Димопулос входила в состав легендарной «ВИА Гры» недолго. Она пришла на место Надежды Грановской в декабре 2011 года, а уже в начале 2012-го покинула группу. С участием артистки коллектив успел записать только песню «Алло, мам!». Последний раз Санта появлялась в публичном пространстве в 2013 году, когда стала одной из шести наставниц в шоу «Хочу в ВИА Гру».

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До недавнего времени Димопулос была замужем за владельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого в 2019 году родила дочь Софию. Однако на днях стало известно о разводе пары. Новость сообщила сама экс-участница «ВИА Гры» в запрещенной сети, отметив, что рассталась с мужем тихо и мирно.

«Наша красивая история в 11 лет подошла к концу. Без драмы, без потрясений и без обид. Мы остаемся родными людьми, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, несмотря на то, что это был осознанный выбор. Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть совместного пути. Это навсегда будет огромной ценностью для меня», — написала певица в инстаграме*.

Санта призналась, что сейчас ей действительно непросто.

«Да, это болезненный период, когда я чувствую себя ранимой, и через потерю старых смыслов и опор ищу новые пути к своей душе. Это большая ответственность и перед детьми. Я сделаю все, чтобы этот переход на новый жизненный этап был максимально безболезненный для них», — добавила Димопулос.

* Запрещен в РФ.