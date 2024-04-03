«Над именем еще надо подумать», — Рудковская рассказала о рождении дочки от Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают 2 сыновей. Старший Саша уже давно радует родителей своими успехами и внедряется в публичную звездную жизнь. Его мама не раз говорила о том, что ребенок уже прилично зарабатывает и имеет возможность многое себе позволить. Но, как оказалось, на 2 мальчиках пара останавливаться не собирается.
Источник «Звездач» сообщил о том, что Яна и Евгений очень хотят, чтобы в их семье появился еще один малыш. И, поскольку 2 мальчика в семье уже есть, они бы очень хотели стать родителями дочки.
Как утверждает «Звездач», кое-что в идее завести 3 ребенка все еще не решено. Например, «над именем еще надо подумать».
Публика, к слову, тоже очарована Сашей, который в своем юном возрасте достигает больших успехов. Россияне отмечают, что за рассуждениями мальчика очень интересно наблюдать. Часто он бывает серьезным и ведет себя так, будто он уже повзрослевший юноша.
«Обожаю сына Рудковской, такой милый», «Он на премьерах всегда очень серьезный», «Нравится как он с журналистами общается. Ни себя, ни маму в обиду не даст», — говорят пользователи сети.