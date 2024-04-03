Рудковская рассказала о рождении дочки от Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают 2 сыновей. Старший Саша уже давно радует родителей своими успехами и внедряется в публичную звездную жизнь. Его мама не раз говорила о том, что ребенок уже прилично зарабатывает и имеет возможность многое себе позволить. Но, как оказалось, на 2 мальчиках пара останавливаться не собирается.

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Источник «Звездач» сообщил о том, что Яна и Евгений очень хотят, чтобы в их семье появился еще один малыш. И, поскольку 2 мальчика в семье уже есть, они бы очень хотели стать родителями дочки.

Как утверждает «Звездач», кое-что в идее завести 3 ребенка все еще не решено. Например, «над именем еще надо подумать».

Публика, к слову, тоже очарована Сашей, который в своем юном возрасте достигает больших успехов. Россияне отмечают, что за рассуждениями мальчика очень интересно наблюдать. Часто он бывает серьезным и ведет себя так, будто он уже повзрослевший юноша.