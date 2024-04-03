Яна Рудковская рассказала об осложнениях из-за нового вируса

Музыкальный продюсер Яна Рудковская уже на протяжении нескольких дней сталкивается с трудностями в процессе восстановления после серьезного недуга. У неё диагностирован новый вирус, который привел к нежелательным последствиям. Среди этих последствий — невозможность нормально разговаривать, что стало особенно заметно, когда Рудковская сообщила, что четыре дня назад она потеряла голос из-за осложнений, вызванных этим вирусом, пишет Центральная Служба Новостей.

Рудковская, которая также является представительницей певца Димы Билана, пока не спешит делиться деталями своего лечения. Она упомянула, что предпочитает проводить время, прогуливаясь по своему саду. Однако она не уточнила, затронуло ли это заболевание других членов её семьи.

Стоит отметить, что Рудковская много лет находится в браке с известным фигуристом Евгением Плющенко. В январе 2013 года она подарила своему мужу сына Александра, а в сентябре 2020 года в их семье появился второй сын, которого назвали Арсением.